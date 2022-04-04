В Тернополе прогремел взрыв, причина выясняется. Также есть сообщения о взрывах в Ровенской области.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал в социальных сетях.

— Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен был взрыв. Причины выясняем, — отметил он.

Также Надал добавил, что подача воды, электроэнергии и тепла в городе происходит в обычном режиме.

Кроме того, очевидцы сообщали о взрывах в Ивано-Франковске, однако местные власти не подтвердили эту информацию.

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Источник: Сергей Надал