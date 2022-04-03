Освобождение Киевской области и братские могилы в Буче: что происходит на 39-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
21:36 - 02 апреля
В субботу, 2 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по трем областям.
- Павлоград, Днепропетровская область: Одна ракета попала в железную дорогу, повреждены пути и контактные сети, взорвались вагоны. В настоящее время движение поездов остановили. Вторая ракета попала на открытую местность. Один человек ранен.
- Миргород, Полтавская область: ПВО уничтожили несколько крылатых ракет, но в результате обстрела повреждены взлетная полоса, аэродром и загорелся состав горюче-смазочных материалов.
- Шепетовка, Хмельницкая область: Ракета попала по промышленному объекту. Предварительно пострадавших нет.