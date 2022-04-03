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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Освобождение Киевской области и братские могилы в Буче: что происходит на 39-е сутки войны в Украине (онлайн)

Освобождение Киевской области и братские могилы в Буче: что происходит на 39-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
21:36 - 02 апреля

В субботу, 2 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по трем областям.

  • Павлоград, Днепропетровская область: Одна ракета попала в железную дорогу, повреждены пути и контактные сети, взорвались вагоны. В настоящее время движение поездов остановили. Вторая ракета попала на открытую местность. Один человек ранен.
  • Миргород, Полтавская область: ПВО уничтожили несколько крылатых ракет, но в результате обстрела повреждены взлетная полоса, аэродром и загорелся состав горюче-смазочных материалов.
  • Шепетовка, Хмельницкая область: Ракета попала по промышленному объекту. Предварительно пострадавших нет.

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00:37 - 03 апреля

В Буче Киевской области после “освобождения” от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. Об этом в комментарии AFP сообщил мэр города Анатолий Федорук.

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23:55 - 02 апреля

После освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 23 марта. Сообщил сельской голова Макарова Вадим Токарь.

 

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23:43 - 02 апреля

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23:31 - 02 апреля

Киевская область по состоянию на 02.04.2022

київська обл

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22:50 - 02 апреля

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22:49 - 02 апреля

В приюте для животных в Бородянке Киевской области, которая была длительное время оккупирована российскими захватчиками, выжило лишь 150 собак из почти 500. Об этом сообщает гуманистическое движение за права животных UAnimals.

— Вчера, 1 апреля, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют… В общем из 485 выжило всего 150, — рассказали зоозащитники.

Отмечается, что в приюте с начала войны животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды. Все это время руководства на территории приюта не было, и в спасении животных его представители не участвовали.

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22:28 - 02 апреля

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22:15 - 02 апреля

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин “с высокой вероятностью” встретятся в Турции.

– Президент Турции Реджеп Эрдоган вчера звонил и нам, и Владимиру Путину и вроде бы он подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовать встречу. Неизвестны ни дата, ни место, но мы считаем, что с высокой вероятностью это будет Стамбул или Анкара, – сказал Давид Арахамия в эфире общенационального телемарафона.

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21:36 - 02 апреля

В субботу, 2 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по трем областям.

  • Павлоград, Днепропетровская область: Одна ракета попала в железную дорогу, повреждены пути и контактные сети, взорвались вагоны. В настоящее время движение поездов остановили. Вторая ракета попала на открытую местность. Один человек ранен.
  • Миргород, Полтавская область: ПВО уничтожили несколько крылатых ракет, но в результате обстрела повреждены взлетная полоса, аэродром и загорелся состав горюче-смазочных материалов.
  • Шепетовка, Хмельницкая область: Ракета попала по промышленному объекту. Предварительно пострадавших нет.

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21:30 - 02 апреля

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