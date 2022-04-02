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Факты / Украина

Движение поездов остановлено, есть раненый: оккупанты обстреляли Павлоград, пострадал вокзал

Наташа Тарчевська редактор ленты
Движение поездов остановлено, есть раненый: оккупанты обстреляли Павлоград, пострадал вокзал

Путинские захватчики нанесли ракетный удар по Павлограду неподалеку от Днепра. Число жертв и пострадавших устанавливается.

Об этом 2 апреля официально заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его информации, одна вражеская ракета упала на открытую местность: возникший пожар пытаются потушить подразделения ГСЧС.

Вторая ракета оккупантов попала в местную железную дорогу, в результате чего произошел взрыв вагонов, серьезно повреждены колеи.

– 2 апреля, 15.55 Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели укрощают пожар. Предварительно погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен, — говорится в сообщении.

Обстрелы Павлограда подтвердил и мэр Анатолий Вершина. Он подтвердил факт повреждения железнодорожной транспортной инфраструктуры в Павлограде.

Кроме этого, он заверил, что власти города помогут тем жителям, чьи окна были выбиты в результате ударной волны после взрывов.

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