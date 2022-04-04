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Факти / Україна

У Тернополі пролунав вибух – мер

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У Тернополі пролунав вибух – мер

У Тернополі пролунав вибух, причина з’ясовується. Також є повідомлення про вибухи у Рівненській області.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у соціальних мережах.

– Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо, – зазначив він.

Також Надал додав, що подача води, електроенергії та тепла у місті відбувається у звичайному режимі.

Пізніше він зазначив, що очікує офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування Захід.

Крім того, очевидці повідомляли про вибухи в Івано-Франківську, однак місцева влада не підтвердила цю інформацію.

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Джерело: Сергій Надал

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Фото: УНІАН

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