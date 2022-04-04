За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине Deep State на 4 апреля 2022
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками
- Синие участки – территории, откуда российские войска выбиты
Ни в коем случае не используйте карту для прокладки безопасных маршрутов, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 04.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 4 апреля 2022 года
Утром 4 апреля враг продолжает отступать в Черниговской и Сумской областях, на освобожденной Киевщине продолжается зачистка и разминирование.
На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь вражеских атак, уничтожили две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
В 06.00 3 апреля враг атаковал Одессу. Силы противовоздушной обороны часть ракет уничтожили. В настоящее время службы выясняют последствия обстрелов.
Не появилась информация о пострадавших в результате обстрела аэродрома в Миргороде Полтавской области 2 апреля.
Уточняются данные о последствиях ночных обстрелов из артиллерии жилых районов Харькова.
В области продолжаются бои на Изюмском направлении. Нуждаются в эвакуации пациенты и персонал больницы во временно оккупированной Балаклее, которую обстреляли захватчики.
В Донецкой области от обстрелов пострадали Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община. Известно о прямом попадании в школу и церковь на территории региона.
Один гражданский погиб после обстрела ракетами в Бахмуте. Остается заблокированным Мариуполь.
В Северодонецке Луганской области в результате действий оккупантов загорелись шесть многоэтажек и магазин, в Рубежном – пять объектов жилого фонда, в Лисичанске – два.
В Николаевской области продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара по зданию областной военной администрации 29 марта.
Прокуратура открыла ряд производств по факту убийств гражданского населения в Херсонской области, где продолжаются взрывы и обстрелы. Среди погибших есть дети. В селах, где находятся оккупанты, уничтожена почти вся социальная инфраструктура.
В общинах Черниговской области в течение предыдущих суток обстрелов зафиксировано не было. В настоящее время в освобожденных от российских военных общинах организовывают снабжение гуманитарной помощью.
В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы в Киевской области оккупанты оставили мины и ловушки.
Наиболее опасны север Бучанского и Вышгородского районов. В освобожденных населенных пунктах, где комендантский час продлится до 6.00 5 апреля, Вооруженные силы Украины продолжают усиленную зачистку.
Потери россиян в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 года
- около 18 тыс. личного состава,
- 644 танка,
- 1 830 боевых бронированных машин,
- 325 единиц артиллерийских систем,
- 105 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 143 самолета,
- 134 вертолета,
- 1 249 единиц автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 89 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 24 единицы специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Генеральный штаб ВСУ