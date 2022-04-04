Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 40 день войны
Убили Убили
161 ребенка
Ранили Ранили
>264 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий: где в Украине идут бои

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 4 апреля 2022

Условные обозначения на карте:

  • Красные участки – захвачены российскими войсками
  • Синие участки – территории, откуда российские войска выбиты

Ни в коем случае не используйте карту для прокладки безопасных маршрутов, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 04.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 4 апреля 2022 года

Утром 4 апреля враг продолжает отступать в Черниговской и Сумской областях, на освобожденной Киевщине продолжается зачистка и разминирование.

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь вражеских атак, уничтожили две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

В 06.00 3 апреля враг атаковал Одессу. Силы противовоздушной обороны часть ракет уничтожили. В настоящее время службы выясняют последствия обстрелов.

Не появилась информация о пострадавших в результате обстрела аэродрома в Миргороде Полтавской области 2 апреля.

Уточняются данные о последствиях ночных обстрелов из артиллерии жилых районов Харькова.

В области продолжаются бои на Изюмском направлении. Нуждаются в эвакуации пациенты и персонал больницы во временно оккупированной Балаклее, которую обстреляли захватчики.

В Донецкой области от обстрелов пострадали Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община. Известно о прямом попадании в школу и церковь на территории региона.

Один гражданский погиб после обстрела ракетами в Бахмуте. Остается заблокированным Мариуполь.

В Северодонецке Луганской области в результате действий оккупантов загорелись шесть многоэтажек и магазин, в Рубежном – пять объектов жилого фонда, в Лисичанске – два.

В Николаевской области продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара по зданию областной военной администрации 29 марта.

Прокуратура открыла ряд производств по факту убийств гражданского населения в Херсонской области, где продолжаются взрывы и обстрелы. Среди погибших есть дети. В селах, где находятся оккупанты, уничтожена почти вся социальная инфраструктура.

В общинах Черниговской области в течение предыдущих суток обстрелов зафиксировано не было. В настоящее время в освобожденных от российских военных общинах организовывают снабжение гуманитарной помощью.

В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы в Киевской области оккупанты оставили мины и ловушки.

Наиболее опасны север Бучанского и Вышгородского районов. В освобожденных населенных пунктах, где комендантский час продлится до 6.00 5 апреля, Вооруженные силы Украины продолжают усиленную зачистку.

Потери россиян в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 года

  • около 18 тыс. личного состава,
  • 644 танка,
  • 1 830 боевых бронированных машин,
  • 325 единиц артиллерийских систем,
  • 105 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 54 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 143 самолета,
  • 134 вертолета,
  • 1 249 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 89 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 24 единицы специальной техники.
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Карта на 2 квітня

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка