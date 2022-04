За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 4 апреля 2022

Условные обозначения на карте:

Красные участки – захвачены российскими войсками

– захвачены российскими войсками Синие участки – территории, откуда российские войска выбиты

Ни в коем случае не используйте карту для прокладки безопасных маршрутов, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 04.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 4 апреля 2022 года

Утром 4 апреля враг продолжает отступать в Черниговской и Сумской областях, на освобожденной Киевщине продолжается зачистка и разминирование.

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь вражеских атак, уничтожили две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

В 06.00 3 апреля враг атаковал Одессу. Силы противовоздушной обороны часть ракет уничтожили. В настоящее время службы выясняют последствия обстрелов.

Не появилась информация о пострадавших в результате обстрела аэродрома в Миргороде Полтавской области 2 апреля.

Уточняются данные о последствиях ночных обстрелов из артиллерии жилых районов Харькова.

В области продолжаются бои на Изюмском направлении. Нуждаются в эвакуации пациенты и персонал больницы во временно оккупированной Балаклее, которую обстреляли захватчики.

В Донецкой области от обстрелов пострадали Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община. Известно о прямом попадании в школу и церковь на территории региона.

Один гражданский погиб после обстрела ракетами в Бахмуте. Остается заблокированным Мариуполь.

В Северодонецке Луганской области в результате действий оккупантов загорелись шесть многоэтажек и магазин, в Рубежном – пять объектов жилого фонда, в Лисичанске – два.

В Николаевской области продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара по зданию областной военной администрации 29 марта.

Прокуратура открыла ряд производств по факту убийств гражданского населения в Херсонской области, где продолжаются взрывы и обстрелы. Среди погибших есть дети. В селах, где находятся оккупанты, уничтожена почти вся социальная инфраструктура.

В общинах Черниговской области в течение предыдущих суток обстрелов зафиксировано не было. В настоящее время в освобожденных от российских военных общинах организовывают снабжение гуманитарной помощью.

В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы в Киевской области оккупанты оставили мины и ловушки.

Наиболее опасны север Бучанского и Вышгородского районов. В освобожденных населенных пунктах, где комендантский час продлится до 6.00 5 апреля, Вооруженные силы Украины продолжают усиленную зачистку.

Потери россиян в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 года

около 18 тыс. личного состава,

644 танка,

1 830 боевых бронированных машин,

325 единиц артиллерийских систем,

105 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

143 самолета,

134 вертолета,

1 249 единиц автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

89 беспилотников оперативно-тактического уровня,

24 единицы специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Фото: Генеральный штаб ВСУ