Минимальная зарплата в Украине в 2028 году может превысить 10 тыс. грн

Кабинет Министров утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая содержит ключевые экономические показатели на ближайшие три года.

Документ содержит прогнозы по прожиточному минимуму, минимальной зарплате, валютному курсу, инфляции, дефициту госбюджета и возможным изменениям в налоговой сфере.

Какой будет минимальная зарплата в ближайшие годы, читайте в нашем материале.

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Повышение минимальной зарплаты в Украине до 2028 года

Минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 тыс. грн (до вычета налога на доходы физических лиц и военного сбора).

До 2028 года в Украине ожидается постепенное повышение минимальной зарплаты. Согласно бюджетной декларации, она должна достичь 10 059 грн.

Согласно декларации, размер минимальной зарплаты планируется такой:

минимальная зарплата в 2026 году — 8 688 грн;

минимальная зарплата в 2027 году — 9 374 грн;

минимальная зарплата в 2028 году — 10 059 грн.

Должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки также будет расти:

с 1 января 2026 года — 3 470 грн;

с 1 января 2027 года — 3 744 грн;

с 1 января 2028 года — 4 018 грн.

В то же время для отдельных категорий — в частности судей, госслужащих, а также работников налоговой и таможни — прожиточный минимум, на основе которого рассчитывают зарплаты, останется на уровне 2025 года.

Какой будет минимальная зарплата после вычета налогов

Однако реальные суммы, которые работники будут получать на руки, существенно меньше. Давайте посчитаем, какой будет “белая” зарплата.

По состоянию на 2026 год прогнозируемая минималка составит 8 688 грн. Из этой суммы будет удержано 23% налогов — то есть около 1 998 грн. Это 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В результате работник фактически получит примерно 6 690 грн.

В 2027 году после вычета налогов (23% — это около 2 156 грн) на руки останется ориентировочно 7 218 грн.

В 2028 году при минималке 10 059 грн после уплаты 23% налогов (примерно 2 314 грн) работник получит около 7 745 грн.

Итак, несмотря на рост минималки, реальные доходы работников остаются значительно меньше из-за налоговых отчислений, которые составляют почти четверть от суммы.

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