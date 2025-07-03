Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 3 июля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение.
Такие данные 3 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 3 июля 2025
Ситуация в Украине на 3 июля 2025
Потери РФ на 3 июля 2025
- личного состава — около 1 022 090 (+1 110) человек;
- танков — 10 985 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 931 (+3);
- артиллерийских систем — 29 794 (+40);
- РСЗО — 1 427;
- средств ПВО — 1 191 (+1);
- самолетов — 420;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 (+73);
- крылатых ракет — 3 436;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 (+90);
- специальной техники — 3 921.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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