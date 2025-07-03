Карта боевых действий на 3 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение.

Такие данные 3 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 3 июля 2025

Ситуация в Украине на 3 июля 2025

Потери РФ на 3 июля 2025

личного состава — около 1 022 090 (+1 110) человек;

танков — 10 985 (+2);

боевых бронированных машин — 22 931 (+3);

артиллерийских систем — 29 794 (+40);

РСЗО — 1 427;

средств ПВО — 1 191 (+1);

самолетов — 420;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 (+73);

крылатых ракет — 3 436;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 (+90);

специальной техники — 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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