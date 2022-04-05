Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что намерения российских оккупантов якобы взять Харьков не означает, что у них такая возможность.

Об этом Арестович заявил в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.

По его словам, россияне пока воюют штатными механизированными подразделениями, а в Украине на один автомат — шесть желающих.

— Та группировка, которую пыталась с самого начала взять Харьков, она была элитной, сейчас она похоронена фактически под Харьковом, — сказал Арестович.

По его мнению, те войска, которые сейчас пытаются собрать по всей России или перебросить с Киевской области, не способны взять Харьков.

При этом советник главы ОПУ отметил, что Харьков будет еще долго подвергаться обстрелам. Поэтому люди должны сами решать, нужно ли им эвакуироваться из города.

Еще Алексей Арестович прокомментировал, что российскому президенту Путину для встречи с Владимиром Зеленским “нужно иметь психологическое преимущество”.

Таким преимуществом могло бы стать взятие Мариуполя или окружение Харькова. Но, по мнению Арестовича, последнего просто не произойдет.

4 апреля сообщалось, что четверо гражданских людей погибли и еще 30 пострадали в результате обстрела российскими оккупантами Харькова. Среди пострадавших – трое детей: трех, пяти и 17 лет. Всех раненых госпитализировали в больницы города.