Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що наміри російських окупантів нібито взяти Харків не означає, що вони мають таку можливість.

Про це Арестович заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, росіяни поки що воюють штатними механізованими підрозділами, а в Україні на один автомат – шість охочих.

– Те угруповання, яке намагалося із самого початку взяти Харків, воно було елітним, але наразі воно поховане фактично під Харковом, – сказав Арестович.

На його думку, ті війська, які зараз намагаються зібрати по всій Росії або перекинути з Київщини, не здатні взяти Харків.

При цьому радник голови ОПУ зазначив, що Харків ще довго піддаватиметься обстрілам. Тому люди повинні самі вирішувати, чи треба їм евакуюватися з міста.

Ще Олексій Арестович прокоментував, що російському президенту Путіну для зустрічі із Володимиром Зеленським “треба мати якусь психологічну перевагу”.

Такою перевагою могло б стати взяття Маріуполя чи оточення Харкова. Та, на думку Арестовича, останнього просто не станеться.

4 квітня повідомлялося, що четверо цивільних людей загинули та ще 30 постраждали внаслідок обстрілу у Харкові. Серед постраждалих – троє дітей: трьох, п’яти та 17 років. Усіх поранених госпіталізували до лікарень міста.