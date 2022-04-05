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Факти / Україна

Намір окупантів взяти Харків не означає, що вони мають можливість – Арестович

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Олексій Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що наміри російських окупантів нібито взяти Харків не означає, що вони мають таку можливість.

Про це Арестович заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, росіяни поки що воюють штатними механізованими підрозділами, а в Україні на один автомат – шість охочих.

– Те угруповання, яке намагалося із самого початку взяти Харків, воно було елітним, але наразі воно поховане фактично під Харковом, – сказав Арестович.

На його думку, ті війська, які зараз намагаються зібрати по всій Росії або перекинути з Київщини, не здатні взяти Харків.

При цьому радник голови ОПУ зазначив, що Харків ще довго піддаватиметься обстрілам. Тому люди повинні самі вирішувати, чи треба їм евакуюватися з міста.

Ще Олексій Арестович прокоментував, що російському президенту Путіну для зустрічі із Володимиром Зеленським “треба мати якусь психологічну перевагу”.

Такою перевагою могло б стати взяття Маріуполя чи оточення Харкова. Та, на думку Арестовича, останнього просто не станеться.

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4 квітня повідомлялося, що четверо цивільних людей загинули та ще 30 постраждали внаслідок обстрілу у Харкові. Серед постраждалих – троє дітей: трьох, п’яти та 17 років. Усіх поранених госпіталізували до лікарень міста.

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Фото: Офіс президента

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