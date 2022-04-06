Уже 90% украинцев констатировали, что их отношение к Российской Федерации ухудшилось. Таковы результаты третьей волны национального опроса во время войны, проведенного исследовательской компанией Gradus Research. В начале войны об изменении отношения к России к худшему говорили 81% населения Украины.

Рост отрицательного показателя произошел за счет тех, кому в начале войны было “трудно ответить” на этот вопрос — их количество упало в два раза, с 6% до 3%. Также меньше стало тех, чье чувство к северному соседу не изменилось после начала войны (падение с 11% до 7%) и тех, кто приветствовал вторжение (падение с 1,5% до 0,2%).

Наибольшая динамика ухудшения отношения к России наблюдается в восточном регионе. Здесь за месяц боевых действий количество тех, кто испытывает более негативное отношение к РФ, выросло на 20% и достигло 83%. На втором месте по стремительности ухудшения — северный регион, за месяц повышение негатива составило 14% и достигло 95% в этой части страны.

— Частично это может быть результатом общения украинцев со знакомыми “по ту сторону”, параллельно падает доля тех, кто винит в агрессии только руководство РФ, и укрепляется мысль, что война — коллективная ответственность российских руководителей, элит и народа, — комментирует основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Растет как количество тех, кто снялся с обжитого места, так и тех, кто желает вернуться домой. Если в начале войны хотели эмигрировать 35%, то сейчас — лишь 8% готовы остаться за границей навсегда. Это коррелирует с верой в то, что Украина станет сильнее после войны. Эта убежденность растет, как и уверенность в способности отразить наступление России — теперь в это верят 90% граждан.

Если говорить об эмоциях, то у наших земляков все меньше страха и напряжения, все больше раздражения и разочарования, появилась обида, и все так же преобладает (и растет) гнев.

Уже 90% украинцев: негативное отношение к РФ стремительно растет / 3 фотографии

В рамках проекта Градус общества во время войны Gradus Research провел три волны исследования настроений украинцев во время войны: первую — 28 февраля-1 марта, вторую — 8 марта и третью — 28 марта 2022 года. В третью волну анкету в специальном мобильном приложении заполнили 1 019 граждан Украины в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 тыс. человек.

Источник: Gradus Research