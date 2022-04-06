Вже 90% українців констатували, що їхнє ставлення до Російської Федерації погіршилося. Такі результати третьої хвилі національного опитування під час війни, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research. На початку війни про зміну ставлення до Росії до гіршого говорили 81% населення України.

Зростання негативного показника відбулося за рахунок тих, кому на початку війни було “важко відповісти” на це питання – їхня кількість впала в два рази, з 6% до 3%. Також менше стало тих, чиє почуття до північного сусіда не змінилося після початку війни (падіння з 11% до 7%) і тих, хто вітав вторгнення (падіння з 1,5% до 0,2%).

Найбільша динаміка погіршення ставлення до Росії спостерігається в східному регіоні. Тут за місяць бойових дій кількість тих, хто відчуває більш негативне ставлення до РФ, зросла на 20% і досягла 83%. На другому місці за стрімкістю погіршення – північний регіон, за місяць підвищення негативу склало 14% і досягло 95% цієї частини країни.

– Частково це може бути результатом спілкування українців зі знайомими “по той бік”, паралельно падає частка тих, хто звинувачує в агресії тільки керівництво РФ, і зміцнюється думка, що війна – колективна відповідальність російських керівників, еліт і народу, – коментує засновниця і директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

Зростає як кількість тих, хто знявся з обжитого місця, так і тих, хто бажає повернутися додому. Якщо на початку війни хотіли емігрувати 35%, то зараз – лише 8% готові залишитися за кордоном назавжди. Це корелює з вірою в те, що Україна стане сильнішою після війни. Ця переконаність зростає, як і впевненість у здатності відбити наступ Росії – тепер у це вірять 90% громадян.

Якщо говорити про емоції, то у наших земляків все менше страху і напруги, все більше роздратування і розчарування, з’явилася образа, і все так само переважає (і зростає) гнів.

У рамках проєкту Градус суспільства під час війни Gradus Research провів три хвилі дослідження настроїв українців під час війни: першу – 28 лютого-1 березня, другу – 8 березня і третю – 28 березня 2022 року. У третю хвилю анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1 019 громадян України віком 18-60 років, які проживають у містах з населенням понад 50 тис. осіб.

Джерело: Gradus Research