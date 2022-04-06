Сегодня в городе Угледар Донецкой области российский враг коварно обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии. В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых.

Правоохранительные органы документируют совершение Российской Федерацией еще одного военного преступления на территории Украины.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео артобстрела российскими военными детской больницы в Николаеве. На видео видно, как снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи.

Фото: Павел Кириленко