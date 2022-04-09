Российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Об этом сообщил 8 апреля в интервью CNN сообщил Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

— Они перегруппировываются в направлении города Изюм через Белгород. Они движутся через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине, — сказал генерал-майор Буданов.

По его словам, в первую очередь враг планирует продвигаться к Харькову, после чего российские войска будут пытаться добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно продвинуться к Киеву.

Кирилл Буданов призвал союзников Украины оказать “действительно серьезную” военную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять российскому наступлению. Он сказал, что необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты для использования против российских наземных сил.

— Украине нужна действительно серьезная поддержка в тяжелом вооружении, и она нужна не завтра, а сегодня, — сказал он.

Генерал-майор военной разведки заявил, что слабости российских вооруженных сил уже были продемонстрированы в Украине. По его словам, российские войска потерпели поражение в Киевской области, а их военным усилиям мешает логистика.

Ранее европейские чиновники заявили, что российскому руководству нужна хоть какая-то победа к 9 мая, из-за чего враг может начать совершать серьезные ошибки.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Кремль “вероятно отказался” от попыток захватить Киев. Россия сейчас сфокусировала внимание на Востоке и на Юге Украины.