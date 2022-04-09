Російські військові перегруповуються на сході України та планують просуватися до Харкова.

Про це повідомив 8 квітня в інтерв’ю CNN керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

– Вони перегруповуються у напрямку міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська у Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні, – сказав генерал-майор Буданов.

За його словами, насамперед ворог планує просуватися до Харкова, після чого російські війська намагатимуться добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно просунутися до Києва.

Кирило Буданов закликав союзників України надати “справді серйозну” військову підтримку, щоб допомогти Україні протистояти російському наступу. Він сказав, що потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки для використання проти російських наземних сил.

– Україні потрібна справді серйозна підтримка у тяжкому озброєнні, і вона потрібна не завтра, а сьогодні, – сказав він.

Генерал-майор військової розвідки заявив, що слабкість російських збройних сил уже була продемонстрована в Україні. За його словами, російські війська зазнали поразки у Київській області, а їхнім військовим зусиллям заважає логістика.

Раніше європейські чиновники заявили, що російському керівництву потрібна хоч якась перемога до 9 травня, через що ворог може почати серйозні помилки.

Своєю чергою, глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що Кремль “ймовірно відмовився” від спроб захопити Київ. Росія зараз сфокусувала увагу на Сході та на Півдні України.