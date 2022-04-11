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Факты / Украина

Зеленский рассказал, где ожидается самый сложный этап войны с РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский рассказал, где ожидается самый сложный этап войны с РФ

Наиболее сложный этап полномасштабной войны с Россией следует ожидать на территории восточных и южных областей Украины.

Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подтвердил информацию Генштаба ВСУ и Минобороны Украины о стягивании врагом дополнительных сил и подчеркнул, что понимает, для чего Россия это делает.

– Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопления военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг.

Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, США, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет, – сообщил президент Украины.

Напомним, что 11 апреля в Минобороны Украины заявили, что РФ почти завершила восстановление и опрокидывание своих подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, и активные боевые действия могут начаться уже в ближайшее время.

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, ВСУ готовы дать врагу достойный отпор по всем направлениям.

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