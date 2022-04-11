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Факты / Мир

Зеленский об ООН и НАТО: меня не интересует дипломатия, если она приводит к уничтожению нации

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский об ООН и НАТО: меня не интересует дипломатия, если она приводит к уничтожению нации

Десятки стран мира изменили свое мнение об Украине и украинском народе, однако за это пришлось заплатить слишком высокую цену.

Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос ведущего Скотта Пелли, он пояснил, что у него как у президента больше не осталось эмоций, чтобы пытаться достучаться до лидеров мировых держав и организаций.

Владимир Зеленский пояснил, что он сыт по горло дипломатическим подходом ООН и НАТО к решению проблемы военного вторжения России.

— Когда вы (работаете, — Ред.) в дипломатии, результатов нет. Все это очень бюрократично. Вот почему то, как я с ними разговариваю, совершенно оправданно. У меня больше нет жизней (чтобы отдать, — Ред.). У меня больше нет никаких эмоций… Меня не интересует их дипломатия, если она приводит к уничтожению моей нации, — заявил президент Украины.

Он также привел пример Второй мировой войны, когда молчание европейских государств привело к тому, что нацисты гитлеровской Германии устроили геноцид еврейского народа.

— Юридически у меня нет претензий к НАТО или к некоторым лидерам стран НАТО, но в целом они несут ответственность. Когда ты можешь закрыть небо. Да, это страшно, если начнется мировая война, я это понимаю. Я не могу ежедневно давить на эти страны, потому что все боятся войны. Но несет ли мир ответственность? Я считаю, что да.

Напомним, в начале марта Владимир Зеленский обратился напрямую к руководству НАТО. Цитата — Начиная с сегодняшнего дня все, кто умрет в Украине, умрут также из-за вас, из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности.

Таким образом украинский президент оценил отказ Североатлантического альянса во введении бесполетной зоны над Украиной.

Уже впоследствии, обращаясь к Совету Безопасности ООН с требованием исключить РФ из своего состава, Владимир Зеленский заявил — Если нет альтернативы и нет выбора, то следующим вариантом будет самороспуск.

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