Зеленський розповів, де очікується найскладніший етап війни з РФ

Найбільш складний етап повномасштабної війни з Росією варто очікувати на території східних та південних областей України.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CBS заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підтвердив інформацію Генштабу ЗСУ та Міноборони України про стягнення ворогом додаткових сил та підкреслив, що усвідомлює, для чого це робить Росія.

– Ми не знаємо, яка кількість техніки буде, і розуміємо, що буде в рази більше, ніж зараз. Ми бачимо скупчення військових, техніки біля сходу та півдня нашої держави. Ми розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Ми розуміємо, що він збирається зробити, і розуміємо, що від швидкості того, як нам допомагатимуть, і насамперед, до речі, США, від тієї швидкості, як вони зможуть нам передати зброю, чесно скажу вам, залежить, чи вистоїмо ми, чи ні, – повідомив президент України.

Нагадаємо, що 11 квітня у Міноборони України заявили, що РФ майже завершила відновлення та перекидання своїх підрозділів на території Донецької та Луганської областей, і активні бойові дії можуть розпочатися уже найближчим часом.

За словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, ЗСУ готові дати ворогу гідну відсіч на усіх напрямках.