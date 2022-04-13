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Факти / Світ

Байден вперше назвав геноцидом війну Путіна проти України

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи вчиняє диктатор геноцид в іншій країні.

– Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту, – сказав Байден.

– Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу, — продовжив Байден.

Раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом. Його помічники сказали, що це ще не піднялося до того рівня.

– Ми бачили звірства, ми бачили воєнні злочини, ми ще не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду, – заявив на початку місяця радник з національної безпеки Джейк Салліван.

У неділю Салліван сказав CNN, що назвати це геноцидом не так важливо, як назвати звірства.

– На мою думку, ярлик менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокими і злочинними, неправильними і злими, і на них потрібно рішуче реагувати, – сказав він.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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