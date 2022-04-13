Президент Украины Владимир Зеленский считает, что даже после увиденных зверств оккупантов в Буче и атаки на Краматорск с Россией все равно необходимо вести переговоры – ради установления мира и избежания еще большего количества жертв. Однако с трудом можно представить достижение компромисса с россиянами как результат в этой войне.

Без продвижений

Формально консультации между украинской и российской переговорными группами продолжаются в режиме онлайн. Последняя очная встреча состоялась 29 марта в Стамбуле, на ней Украина представила свои предложения по мирному соглашению.

Перспектив в предложенной Украиной конструкции на самом деле не очень много, в первую очередь из-за ее сложности и многоуровневости. Украина государствами-гарантами видит США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию, Францию, Израиль. Также среди потенциальных гарантов украинской безопасности назывались Китай и Россия, что вообще смешно. Причем гарантии, по украинскому видению, должны быть похожи на договоренности внутри НАТО о реакциях на атаку на одного из членов альянса.

Понятно, что брать на себя подобные обязательства никто из стран Запада не торопится. Признает это и сам Зеленский – “все положительно настроены к Украине, но гарантий нет”, только значительно активизировали военную поддержку. Наконец-то мы начали получать то, о чем так долго просили – системы ПВО, тяжелую артиллерию, танки и бронемашины. Конечно, такая помощь уже опоздала, и, например, самолетов как не было, так и не будет, но очевидно, что Запад наконец-то поверил в возможность Украины победить и готов это спонсировать.

Такой разворот видит и Москва, пытаясь информационными вбросами вернуть переговорный процесс в выгодное для себя русло. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже говорил, что желающих выступить посредником между Украиной и Россией в мире хоть отбавляй. Внезапно втеснился в эту очередь и один из главных друзей Владимира Путина в Европе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ну, как случайно, по просьбе Кремля, скорее всего. Орбан заявил, что пригласил Путина на переговоры в Будапешт с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. И президент РФ будто согласился, но при определенных условиях. Каких именно, Орбан не назвал. То есть близкий к Кремлю венгерский премьер предлагает разыграть что-то вроде уже давно мертвого нормандского формата и новых Минских соглашений. Пока будут идти боевые действия в Украине, Путин будет склонять уступчивых любителей примирения Макрона и Шольца к уступкам.

Другой вброс от России – вовлечение в переговоры Беларуси, причем тоже в качестве гаранта безопасности Украины. Что может гарантировать де-факто оккупированная российской армией страна с самопровозглашенным диктатором во главе – не совсем понятно, но россиянам в такой компании вести переговоры было бы легче.

Тайные предложения

Другой неожиданный посредник, появившийся на украинском горизонте – Австрия, еще одна страна Европы с давними пророссийскими настроениями. Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Киев, пообщался с Зеленским и своими глазами увидел последствия “освобождения” рашистами Бучи. А после этого отправился в Москву, став первым западным лидером, лично встретившимся с Путиным после 24 февраля. Это первый случай такой “челночной дипломатии” с начала войны. Австрия – формально нейтральная страна, член ЕС, но не член НАТО. Нехаммер однопартиец бывшего австрийского канцлера Себатьяна Курца, которого, среди прочего, обвиняли в том числе и в получении денег от России. Путин танцевал на свадьбе бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. На сегодняшний день 80% австрийских компаний, работавших в России до войны, продолжают это делать, несмотря на санкции и зверства россиян в Украине. И несмотря на озвученное Нехаммером в Киеве обещание ужесточить санкции против России. Нехаммер говорит, что его действия согласованы с канцлером Германии Шольцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, двумя преемниками Ангелы Меркель и ее особой приверженности РФ.

Австрийский канцлер мог озвучить Путину предложения о договоренностях от этого круга европейской элиты, желающей поскорее закончить войну и вернуться к бизнесу “as usual” с агрессором.

Встреча Нехаммера и Путина длилась полтора часа, один на один, без советников и переводчиков. Заявление для печати после переговоров не было предусмотрено, Кремль вообще отказался хоть как-то их комментировать, а Нехаммер несколько слов сказал.

Канцлер Австрии утверждает, что разговор был “прямым и жестким”, затронул военные преступления россиян в Буче и продление санкций против России. Перед встречей министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг говорил, что Нехаммер едет к Путину лично сказать, что он “де-факто проиграл войну морально”. После переговоров Нехаммер не был таким критическим, а ограничился заявлением о том, что “важнейшее сообщение Путину заключалось в том, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только побежденные с обеих сторон”.

С одной стороны, неплохо, что Путину хоть как-то пытаются доносить реальное положение вещей. Но, похоже, это особого смысла не имеет, ведь Нехаммер после посещения страны-агрессора отметил, что оптимизма по поводу завершения войны не имеет. С другой стороны, умиротворители агрессора со стажем, скорее всего, предлагают уступки Украине и пытаются помочь Путину сохранить лицо и оправдать свои просчеты. Десятилетиями уже умиротворяли и снова пытаются “наводить мосты”. Лучше бы помогали это делать в Ирпене и Буче.

Кроме того, существует мнение, что предложения Нехаммера, озвученные Зеленским, были настолько неприемлемы, что в тот же день, когда австрийский канцлер был в Киеве, в столице Украины высадился и премьер Британии Борис Джонсон, чтобы заверить в поддержке и уберечь Киев от болезненных компромиссов.

Столица Украины сейчас без преувеличения – ключевой город Европы, город, где творится история. Поэтому вполне ясна популярность Киева среди европейских лидеров. Но обычно они заранее сообщают о своем визите, демонстрируют фотографии, как едут в поезде из Львова в столицу Украины, а вот Джонсон ничего не анонсировал и никому не сообщал, а просто появился прямо на Банковой с непременной папкой документов в руке.

Более того, британский премьер в компании Зеленского еще и по Крещатику прогулялся и поставки противокорабельных ракет пообещал, чем просто привел в экстаз украинские соцсети. Конечно, это жест скорее символический, Джонсон укрепил свое лидерство в поддержке Западом Украины и подтянул собственные проблемы. В преддверии войны активно шли разговоры о его увольнении из-за организации вечеринки на Даунинг-стрит в разгар локдауна и коронавирусных ограничений, но после того как Джонсон взял на себя роль первой скрипки в поддержке Украины и введении санкций против России, об этом в Великобритании быстро забыли. Джонсон, очевидно, настаивает на борьбе Украины до победного конца. “Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина”, – говорил он и продолжает подобную риторику.

Все решат пушки

Слова об улучшении переговорной позиции на поле боя все чаще слышны и в Украине.

— Украина уже готова к большим сражениям, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после чего она получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия, — говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Вот только Россия надеется на то же, готовясь к массированному наступлению на Востоке Украины.

— То, что в переговорах нет продвижения вперед, связано с надеждой России, что их наступление на Востоке может иметь определенный успех. Тогда они с позиции силы будут диктовать нам условия. Это традиционная российская тактика – принуждать к миру путем войны. Они хотят путем выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей закрепить одно из своих требований: чтобы Украина признала так называемые “ЛНР/ДНР”, – считает политолог Владимир Фесенко.

По мнению эксперта, Россия может согласиться только на временное перемирие и фиксацию линии разграничения там, где шли боевые действия, то есть с сохранением оккупации территорий, на которые захватчики вышли уже после 24 февраля. Понятно, что для Украины такая конфигурация неприемлема и не согласуется.

– Никакие переговоры уже невозможны до победы Украины на фронте. Если Путин захочет спасти свою армию, то путь только один, как под Киевом – быстро прекратить огонь и убегать, – отмечает военный обозреватель Юрий Бутусов.

Разворачивающуюся битву за Донбасс называют ключевым этапом войны. И вполне возможно, что после нее переговоры уже вести не придется.

– Они не смогли взять Киев в начале войны, когда у них была более сильная позиция. Никаких резервов серьезных они не смогли мобилизовать. Подтянули разные русские части из Абхазии, Осетии, Карабаха, Африки, еще откуда-то. Поэтому это сражение за Донбасс закончится таким же вторым поражением, как и битва за Киев. Что приведет, по моему мнению, к очень серьезной борьбе внутри путинского бункера вокруг одного вопроса — а кто виноват в поражениях? – прогнозирует российский политолог Андрей Пионтковский.

Собственно, виновных в России уже ищут, появляются слухи о задержании то Сергея Беседы – главы отдела ФСБ, ответственного за подрывную деятельность в Украине, то Владислава Суркова – экс-помощника Путина, одного из главных идеологов нападения на Украину.

Но главная причина крысиных разборок в Москве – сила ВСУ, которые, похоже, лучшие переговорщики с Россией. Итак, верим в них.