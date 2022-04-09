Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засудив різанину, влаштовану російськими військами у Бучі та підтримав міжнародне розслідування.

Про це 9 квітня заявив речник угорського прем’єра Берталан Хавасі.

За його словами, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винних у кровопролитті.

За словами речника Хавасі, Віктор Орбан також ясно дав зрозуміти, що це війна, яку розпочала Росія, які напали на Україну, що є актом агресії.

– Це спільна позиція Європейського союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. А щодо всіх звірств, я вважаю, що всі вони мають бути розслідувані, (…) у всякому разі громадянське населення має бути захищене за будь-яку ціну, а жорстоке поводження з цивільним населенням має бути засуджено найрішучішим чином, і такі випадки мають бути розслідувані. Ми хочемо незалежного та неупередженого розслідування, — сказав представник Орбана.

Різка зміна позиція глави угорського уряду важлива, оскільки раніше Віктор Орбан відмовлявся підтримати Україну у війні, розпочатій Кремлем, а також виступав із заявами, де президент України Володимир Зеленський піддавався критиці.

Раніше, 8 квітня, голова провідної польської правлячої партії Закону про справедливість (PiS) Ярослав Качинський розкритикував Віктора Орбана за відмову засудити Росію за її вбивства в Бучі.

– Я мушу визнати, що все це дуже сумно. Якщо Орбан скаже, що не бачить, що сталося в Бучі, я порадив би йому звернутися до офтальмолога, — сказав він.

Качинський також сказав, що їхні країни не зможуть співпрацювати як раніше, якщо так продовжуватиметься.

Джерело: Telex