Канцлер Австрії Карл Негаммер прокоментував закриті переговори із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, розмова була дуже жорсткою і прямою.

Цікаво, що зустріч проходила в резиденції бункерного лідера на околиці Москви.

– Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі бачив незмірні страждання, завдані російською агресією, – заявив канцлер.

Переговори тривали 75 хвилин, до і після не було жодних фотографій чи заяв для ЗМІ. Хоча візит канцлера до Києва проходив відкрито, серед присутніх було й багато журналістів.

За словами Негаммера, поїздка до Москви та переговори з президентом Путіним є для нього обов’язком.

– Це було дуже прямолінійно, відкрито і жорстко, – сказав Негаммер про розмову з Путіним.

За його словами, він закликав до негайного припинення бойових дій, створення гуманітарних коридорів для евакуації.

– Терміново необхідні гуманітарні коридори для доставлення питної води та продовольства до міст в облозі й для виведення жінок, дітей та поранених, – зазначив Негаммер.

Тепер він хоче поінформувати своїх європейських партнерів про переговори та порадити їм подальші кроки.

– Але найважливішим моїм посланням Путіну було те, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише ті, хто програв, з обох боків, – заявив канцлер.

Джерело: Kurier