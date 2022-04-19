Для відбудови міста Ірпінь (Київська область), інфраструктура якого була зруйнована під час повномасштабного вторгнення російських військ, потрібно близько $1 млрд.

Про це поінформував голова Інвестиційної ради Ірпеня та колишній мер міста Володимир Карплюк.

Він зазначив, що, згідно з підрахунками експертів, для відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду міста необхідно близько $850 млн. Йдеться як про багатоквартирні, так і приватні житлові будинки.

Ще близько $150 млн потрібно на відновлення знищеної міської інфраструктури.

– Таким чином, для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами необхідно $1 млрд, – розповів Карплюк.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель (115 зруйновано повністю). Це – 71% від всієї території міста.

Наразі слідчі Державного бюро розслідувань уже задокументували воєнні злочини військ РФ проти мирних мешканців Ірпеня. Зокрема, були виявлені 13 поховань мирних жителів.

Слідчі ДБР встановили, що російські загарбники використовували в житлових кварталах міста різні види забороненого озброєння (протипіхотні міни, танкові снаряди, Гради, аеробалістичну ракету Іскандер-М тощо).

В Ірпені вже провели огляд 269 тіл вбитих мирних громадян. У місті встановили сім місць розстрілу місцевих мешканців. Загалом поліцейські вибудували детальну хронологію дій військ РФ в цьому населеному пункті.