Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задокументировали военные преступления, совершенные российскими захватчиками против мирных жителей города Ирпень (Киевская область).

Как проинформировали в пресс-службе ГБР, следователи осмотрели около 700 гектаров площади города (более 10 тыс. домов и зданий).

В основном это были жилые районы, школы, детсады, больницы.

Как отметили в ГБР, следователи установили неопровержимые доказательства преступлений против человечности, совершенных войсками РФ в Ирпене. В частности, было обнаружено 13 захоронений мирных жителей.

– Это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое уничтожение населения. Также во время следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военная амуниция, документы… Среди прочего, следователями ГБР выявлено 13 захоронений горожан, — проинформировали в ведомстве.

Следователи выяснили, что российские захватчики использовали в жилых кварталах города против мирных людей разные виды запрещенного вооружения:

• противопехотные мины, танковые снаряды и реактивные системы залпового огня Град;

• аэробалистическую ракету Искандер-М;

• артиллерийские шрапнельные снаряды, снаряженные стреловидными поражающими элементами.

Массовое уничтожение украинцев: в ГБР собрали доказательства военных преступлений РФ в Ирпене / 12 фотографий

Все факты военных преступлений РФ в Ирпене должным образом задокументированы.

Теперь следственная группа ГБР отправилась в Сумскую область, где вместе с полицейскими также будет фиксировать преступления РФ.

Как отметил директор ГБР Алексей Сухачев, преступления против человечности не имеют срока давности. Поэтому правоохранительные органы Украины и международные уголовные инстанции не должны позволить РФ избежать ответственности за военные преступления в нашем государстве.

Накануне в Национальной полиции Украины сообщили, что в городе Ирпень уже проведен осмотр 269 тел убитых мирных граждан. В городе было установлено семь мест расстрела местных жителей. В целом полицейские уже установили подробную хронологию действий войск РФ.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск РФ Национальная полиция расследует более 2,5 тыс. производств по фактам гибели мирных жителей Украины. Почти 900 производств касаются пропавших без вести украинцев и более 500 дел – похищения людей российскими захватчиками.

В общей сложности полиция открыла почти 7,5 тыс. уголовных производств за совершение преступлений военнослужащими РФ, Беларуси и их пособниками.