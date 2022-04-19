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Факты / Украина

РФ обстреливает завод Азовсталь в Мариуполе сверхмощными бомбами – советник мэра

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Азовсталі в Маріуполі 19 квітня 2022

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики наносят удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь.

Кроме того, армия РФ из артиллерии и танков хаотично обстреливает жилищный сектор Левобережного района.

Видео вражеской атаки обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В зону, где сегодня, 19 апреля, производится обстрел, захватчики накануне открыли доступ для гражданских, чтобы те могли собрать дома вещи.

По словам советника мэра города, оккупанты обстреливали и бомбили Азовсталь с применением всего имеющегося оружия и 18 апреля.

Старт сегодняшнего штурма Азовстали в эфире российского телевидения проанонсировал представитель так называемой самопровозглашенной народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он заявил о частичном начале штурма Азовстали специально предназначенными для этого группами.

В этом, как отметил Эдуард Басурин, им “хорошо помогает Российская Федерация авиацией и артиллерией”.

Также представитель “ДНР” назвал “выдумкой украинской пропаганды информацию о том, что на территории Азовстали находятся гражданские”.

Однако, по данным уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой, на самом деле, кроме украинских защитников, на заводе скрываются более 1 тыс. мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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