В Мариуполе Донецкой области российские захватчики наносят удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь.
Кроме того, армия РФ из артиллерии и танков хаотично обстреливает жилищный сектор Левобережного района.
Видео вражеской атаки обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В зону, где сегодня, 19 апреля, производится обстрел, захватчики накануне открыли доступ для гражданских, чтобы те могли собрать дома вещи.
По словам советника мэра города, оккупанты обстреливали и бомбили Азовсталь с применением всего имеющегося оружия и 18 апреля.
Старт сегодняшнего штурма Азовстали в эфире российского телевидения проанонсировал представитель так называемой самопровозглашенной народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Он заявил о частичном начале штурма Азовстали специально предназначенными для этого группами.
В этом, как отметил Эдуард Басурин, им “хорошо помогает Российская Федерация авиацией и артиллерией”.
Также представитель “ДНР” назвал “выдумкой украинской пропаганды информацию о том, что на территории Азовстали находятся гражданские”.
Однако, по данным уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой, на самом деле, кроме украинских защитников, на заводе скрываются более 1 тыс. мирных жителей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.
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