РФ обстрілює завод Азовсталь у Маріуполі надпотужними бомбами – радник мера

У Маріуполі Донецької області російські загарбники завдають ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь.

Крім того, армія РФ з артилерії і танків хаотично обстрілює житловий сектор Лівобережного району.

Відео ворожої атаки оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До зони, де сьогодні, 19 квітня, здійснюється обстріл, загарбники напередодні відкрили доступ для цивільних, щоб ті могли зібрати вдома речі.

За словами радника мера міста, окупанти обстрілювали та бомбардували Азовсталь із застосуванням усієї наявної зброї і 18 квітня.

Старт сьогоднішнього штурму Азовсталі в ефірі російського телебачення проанонсував представник так званої народної міліції самопроголошеної Донецької народної республіки Едуард Басурін.

Він заявив про частковий початок штурму Азовсталі спеціально призначеними для цього групами.

У цьому, як наголосив Едуард Басурін, їм “добре допомагає Російська Федерація авіацією та артилерією”.

Також представник “ДНР” назвав “вигадкою української пропаганди інформацію про те, що на території Азовсталі перебувають цивільні”.

Однак, за даними уповноваженої Верховної Ради України Людмили Денісової, насправді, окрім українських захисників, на заводі переховуються понад 1 тис. мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

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