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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували одного з командирів “ЛНР” Мішу Чечена

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували одного з командирів “ЛНР” Мішу Чечена

Українські військові ліквідували Мішу Чечена (Михайла Кіщика) – одного з ватажків бойовиків самопроголошеної “ЛНР”.

Про його смерть повідомив так званий голова уряду так званої ЛНР Сергій Козлов. Українські захисники ліквідували Мішу Чечена під час боїв за Кремінну в Луганській області.

Михайло Кіщик (таким було його справжнє ім’я) воював проти України ще з 2014 року. Він очолював “козачий батальйон” бойовиків Атаман.

Його так званий підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон.

18 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти зайшли у Кремінну. За його словами, загарбники завезли до міста багато техніки, розпочалися вуличні бої.

Також Сергій Гайдай 19 квітня повідомив, що російські війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру на Луганщині, зокрема житлові будинки. Найбільше руйнувань завдано місту Кремінна.

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