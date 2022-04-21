В феврале этого года глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе РФ Владимиру Путину ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло накануне полномасштабного вторжения российских войск в наше государство.

Об этом рассказал в одном из интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что план Кремля заключался в полной оккупации Украины и уничтожении украинской нации. По информации секретаря СНБО, 3 февраля Кадыров во время встречи с Путиным получил план по ликвидации высшего руководства нашего государства.

– На этой встрече был согласован план по ликвидации нашего президента. И Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает, – отметил Данилов.

Он уточнил, что украинская разведка эти процессы отслеживала. Есть данные, что на территорию Украины 26 февраля зашли три группы наемников (“кадыровцев”).

– Было три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали еще два дня, что им дадут зеленый коридор на центральные улицы, центральный квартал нашей столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны, – отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что одна из этих групп “кадыровцев” сейчас находится на временно оккупированной территории Донецкой области, а другая – в городе Мариуполь, который окружен войсками РФ.

– Но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне. Там, где почти полностью безопасно, – заявил Данилов.

Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский еще 25 февраля заявил в своем видеообращении, что РФ определила его как “цель номер один” для уничтожения.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что Кремль отправил в Украину группу “кадыровцев”, готовивших спецоперацию по убийству президента Украины. Их удалось ликвидировать. Данилов сообщал, что покушение удалось предупредить благодаря утечке информации от представителей ФСБ.

В конце марта украинская разведка сообщила, что РФ продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков для ликвидации высшего руководства. Речь шла о президенте Владимире Зеленском, руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и главе правительства Денисе Шмыгале.

Источник: Радио НВ