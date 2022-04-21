У лютому цього року глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв очільнику РФ Володимиру Путіну ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Це сталося напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в нашу державу.

Про це розповів в одному з інтерв’ю секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що план Кремля полягав у повній окупації України та знищенні української нації. За інформацією секретаря РНБО, 3 лютого Кадиров під час зустрічі з Путіним отримав план з ліквідації вищого керівництва нашої держави.

– На цій зустрічі було узгоджено план з ліквідації нашого президента. І Кадиров брав на себе зобов’язання, що його угруповання це зробить, – зазначив Данілов.

Він уточнив, що українська розвідка ці процеси відслідковувала. Є дані, що на територію України 26 лютого зайшли три групи найманців (“кадирівців”).

– Було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Не 24 лютого, тому що вони чекали ще два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральні вулиці, центральний квартал нашої столиці. Ми відслідковували всі ці три групи. Одна з них була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися з території нашої країни, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що одна з цих груп “кадирівців” зараз перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, а інша – в місті Маріуполь, яке перебуває в оточенні військ РФ.

– Але вони не в перших лавах ідуть, а в третьому-четвертому ешелоні. Там, де майже повністю безпечно, – заявив Данілов.

Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський ще 25 лютого заявив у своєму відеозверненні, що РФ визначила його як “ціль номер один” для знищення.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що Кремль відправив в Україну групу “кадирівців”, які готували спецоперацію з вбивства президента України. Їх вдалося ліквідувати. Данілов повідомляв, що замах вдалося попередити завдяки витоку інформації від представників ФСБ.

Наприкінці березня українська розвідка повідомила, що РФ продовжує перекидати до України групи бойовиків для ліквідації вищого керівництва. Йшлося про президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та очільника уряду Дениса Шмигаля.

Джерело: Радіо НВ