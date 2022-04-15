С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сотрудникам Службы безопасности удалось обнаружить около 100 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) врага. Кроме того, были задержаны более 300 коллаборантов.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, в частности, удалось ликвидировать диверсантов, планировавших покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

– За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала совершить покушение на президента Украины и осуществить диверсии в Киеве и других регионах, — отмечается в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что работа по нейтрализации внутренних угроз безопасности Украины идет круглосуточно.

В качестве примера в СБУ рассказали о нескольких операциях, проведенных в последние дни:

1. В Житомирской области удалось нейтрализовать российскую агентурную группу, в которую входили шесть человек. Коллаборанты поддерживали агрессию РФ и призывали местных жителей присоединяться к российским захватчикам.

Российские агенты распространяли пропаганду через социальные сети. Кроме того, они пытались агитировать людей во время “бесед”.

– Они оправдывали бомбардировки украинских городов и убийства мирных людей. Распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, в том числе отрицали преступления оккупантов в Мариуполе, — уточнили в СБУ.

2. В Киеве задержали двух человек, пытавшихся “выбить” у владельца СТО автомобили премиум-класса, угрожая физической расправой. Злоумышленники заявляли, что авто клиентов СТО якобы нужны для нужд украинских военнослужащих. Правоохранители провели обыски у злоумышленников, во время которых изъяли у одного из них автоматическое оружие с боеприпасами.

3. В Волынской области разоблачена схема по ввозу бронежилетов и касок на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи. Незаконный сбыт этой продукции удалось заблокировать. Общая стоимость партии бронежилетов и касок составила $18 тыс. Организатора незаконной схемы (местного жителя) задержали.

4. В Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских оккупантов – местного жителя, завербованного спецслужбами РФ. Он собирал и передавал информацию о расположении украинских военных, стратегически важных объектах области, а также о перемещении техники ВСУ.

Сейчас СБУ устанавливает всех лиц, причастных к указанным преступлениям.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский еще 25 февраля сообщил во время видеообращения, что РФ определила его “как цель номер один” для уничтожения.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль отправил в Украину кадыровцев, готовивших спецоперацию по убийству Владимира Зеленского. Их удалось ликвидировать.

В конце марта украинская разведка обнародовала информацию, что Кремль продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков (в том числе вагнеровцев) для ликвидации высшего военно-политического руководства: президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля.

Данные о причастности вагнеровцев к подготовке убийства высшего руководства Украины будут переданы в Международный суд в Гааге.