По состоянию на сегодняшний день разблокировать военным путем город Мариуполь (Донецкая область), который находится в окружении войск РФ, невозможно. Официальный Киев пытается договариваться о гуманитарных коридорах, в том числе с завода Азовсталь, где находятся как украинские военные, так и мирные жители.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

– Делаем все, что можем. Действительно, они заблокированы, – заявил глава государства.

Президент проинформировал, что на Азовстали, кроме военных, заблокированы женщины, дети и пожилые люди.

– Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ относительно Мариуполя и жителей этого города… Люди, которые сегодня находятся на заводе и не дают захватить последнюю часть, маленькую часть этого разрушенного города, – это наши и пограничники, и нацгвардейцы, и полицейские. Там где-то тысяча местных жителей, женщин, которые прячутся вместе с детьми, потому что просто боятся выйти, потому что местные, которые выходили, их убивало снарядами, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал, что из-за постоянных обстрелов войск РФ в Мариуполе разрушено практически все – 95-98% всех зданий: школы, детские сады, жилые кварталы, заводы, набережная.

– Все. Если 3-4% чего-то живого там осталось, это максимум, – заявил он.

Зеленский уточнил, что российские захватчики бомбят город из самолетов, из артиллерии и производят ракетные удары. Как отметил президент, войска РФ стреляют по всему городу, и потому множество людей боятся даже выходить из укрытий.

Зеленский также проинформировал, что в настоящее время украинские войска не могут деблокировать город.

– Что касается нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военного разблокирования города Мариуполь. Мы сегодня сделать этого не можем. Гуманитарные коридоры – мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда уезжают. Но те тысячи, о которых я вам сказал, пока что заблокированы, и пока что РФ не дает этим людям возможности выйти из этого плена, — подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал обращение украинских военных, заблокированных на заводе Азовсталь, что на спасение людей оттуда есть считанные дни или часы.

– То, что речь идет о часах, – это правда, потому что мы не знаем, сколько часов или сколько дней они могут там продержаться, – заявил Зеленский.

Глава государства также проинформировал, что часть жителей Мариуполя депортированы на неподконтрольные Украине территории или на территорию РФ. Их увезли российские военные, и впоследствии эти люди исчезли.

– Все эти тысячи людей исчезли – все дети, все взрослые. Они все исчезли. Они сейчас находятся в разных городах, в лагерях специальных на российской территории, а некоторые просто исчезли. На сегодняшний день от 3,5 до 5 тыс. детей, отправившихся в ту сторону, исчезли. Без вести пропали дети. Это страшная трагедия, – проинформировал Зеленский.

Сегодня министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к РФ с требованием срочно открыть гуманитарный коридор с металлургического завода Азовсталь в Мариуполе. Она проинформировала, что на Азовстали сейчас находятся около 1 000 гражданских и 500 раненых военных.