Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Военное разблокирование Мариуполя сейчас невозможно – Зеленский

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

По состоянию на сегодняшний день разблокировать военным путем город Мариуполь (Донецкая область), который находится в окружении войск РФ, невозможно. Официальный Киев пытается договариваться о гуманитарных коридорах, в том числе с завода Азовсталь, где находятся как украинские военные, так и мирные жители.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

– Делаем все, что можем. Действительно, они заблокированы, – заявил глава государства.

Президент проинформировал, что на Азовстали, кроме военных, заблокированы женщины, дети и пожилые люди.

– Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ относительно Мариуполя и жителей этого города… Люди, которые сегодня находятся на заводе и не дают захватить последнюю часть, маленькую часть этого разрушенного города, – это наши и пограничники, и нацгвардейцы, и полицейские. Там где-то тысяча местных жителей, женщин, которые прячутся вместе с детьми, потому что просто боятся выйти, потому что местные, которые выходили, их убивало снарядами, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал, что из-за постоянных обстрелов войск РФ в Мариуполе разрушено практически все – 95-98% всех зданий: школы, детские сады, жилые кварталы, заводы, набережная.

– Все. Если 3-4% чего-то живого там осталось, это максимум, – заявил он.

Зеленский уточнил, что российские захватчики бомбят город из самолетов, из артиллерии и производят ракетные удары. Как отметил президент, войска РФ стреляют по всему городу, и потому множество людей боятся даже выходить из укрытий.

Зеленский также проинформировал, что в настоящее время украинские войска не могут деблокировать город.

Что касается нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военного разблокирования города Мариуполь. Мы сегодня сделать этого не можем.

Гуманитарные коридоры – мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда уезжают. Но те тысячи, о которых я вам сказал, пока что заблокированы, и пока что РФ не дает этим людям возможности выйти из этого плена, — подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал обращение украинских военных, заблокированных на заводе Азовсталь, что на спасение людей оттуда есть считанные дни или часы.

– То, что речь идет о часах, – это правда, потому что мы не знаем, сколько часов или сколько дней они могут там продержаться, – заявил Зеленский.

Глава государства также проинформировал, что часть жителей Мариуполя депортированы на неподконтрольные Украине территории или на территорию РФ. Их увезли российские военные, и впоследствии эти люди исчезли.

– Все эти тысячи людей исчезли – все дети, все взрослые. Они все исчезли. Они сейчас находятся в разных городах, в лагерях специальных на российской территории, а некоторые просто исчезли. На сегодняшний день от 3,5 до 5 тыс. детей, отправившихся в ту сторону, исчезли. Без вести пропали дети. Это страшная трагедия, – проинформировал Зеленский.

Сегодня министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к РФ с требованием срочно открыть гуманитарный коридор с металлургического завода Азовсталь в Мариуполе. Она проинформировала, что на Азовстали сейчас находятся около 1 000 гражданских и 500 раненых военных.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка