Станом на сьогодні розблокувати військовим шляхом місто Маріуполь (Донецька область), яке знаходиться в оточенні військ РФ, неможливо. Офіційний Київ намагається домовлятися про гуманітарні коридори, зокрема із заводу Азовсталь, де перебувають як українські військові, так і мирні жителі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV.

– Робимо все, що можемо. Дійсно, вони заблоковані, – заявив глава держави.

Президент поінформував, що на Азовсталі, окрім військових, заблоковані жінки, діти та люди похилого віку.

– Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію з боку РФ щодо Маріуполя і жителів цього міста… Люди, які сьогодні знаходяться на заводі й не дають захопити останню частину, маленьку частину цього зруйнованого міста, – це наші і прикордонники, і нацгвардійці, і поліцейські. Там десь тисяча місцевих жителів, жінок, які ховаються разом із дітьми, тому що просто бояться вийти, тому що місцеві, які виходили, їх убивало снарядами, – наголосив Зеленський.

Глава держави також розповів, що через постійні обстріли військ РФ у Маріуполі зруйновано практично все – 95-98% всіх будівель: школи, дитячі садочки, житлові квартали, заводи, набережна.

– Все. Якщо 3-4% чогось живого там залишилося, це максимум, – заявив він.

Зеленський уточнив, що російські загарбники бомбардують місто з літаків, з артилерії та здійснюють ракетні удари. Як зазначив президент, війська РФ стріляють по всьому місту, і тому велика кількість людей бояться навіть виходити з укриттів.

Зеленський також поінформував, що наразі українські війська не мають змогу деблокувати місто.

– Щодо нашої армії, пройти ці окуповані 120 км сьогодні нам не дає техніка РФ, щоб дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Ми на сьогодні зробити цього не можемо. Гуманітарні коридори – ми домовляємося і відкриваємо, і деякі люди звідти виїжджають. Але ті тисячі, про які я вам сказав, вони поки що заблоковані, й поки що РФ не дає цим людям можливості вийти з цього полону, – наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував звернення українських військових, заблокованих на заводі Азовсталь, що на порятунок людей звідти є лічені дні чи години.

– Те, що йдеться про години, – це правда, тому що ми не знаємо, скільки годин або скільки днів вони можуть там протриматися, – заявив Зеленський.

Глава держави також поінформував, що частина жителів Маріуполя депортовані на непідконтрольні Україні території або ж на територію РФ. Їх вивезли російські військові, і згодом ці люди зникли.

– Всі ці тисячі людей зникли – всі діти, всі дорослі. Вони всі зникли. Вони зараз знаходяться в різних містах, у таборах спеціальних на російській території, а дехто просто зник. На сьогодні від 3,5 до 5 тис. дітей, які вирушили в той бік, зникли. Безвісти зникли діти. Це страшна трагедія, – поінформував Зеленський.

Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до РФ з вимогою терміново відкрити гуманітарний коридор із металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі. Вона поінформувала, що на Азовсталі зараз знаходяться близько 1 000 цивільних та 500 поранених військових.