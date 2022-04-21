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Факти / Україна

Військове розблокування Маріуполя зараз неможливе – Зеленський

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Станом на сьогодні розблокувати військовим шляхом місто Маріуполь (Донецька область), яке знаходиться в оточенні військ РФ, неможливо. Офіційний Київ намагається домовлятися про гуманітарні коридори, зокрема із заводу Азовсталь, де перебувають як українські військові, так і мирні жителі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV.

– Робимо все, що можемо. Дійсно, вони заблоковані, – заявив глава держави.

Президент поінформував, що на Азовсталі, окрім військових, заблоковані жінки, діти та люди похилого віку.

– Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію з боку РФ щодо Маріуполя і жителів цього міста… Люди, які сьогодні знаходяться на заводі й не дають захопити останню частину, маленьку частину цього зруйнованого міста, – це наші і прикордонники, і нацгвардійці, і поліцейські. Там десь тисяча місцевих жителів, жінок, які ховаються разом із дітьми, тому що просто бояться вийти, тому що місцеві, які виходили, їх убивало снарядами, – наголосив Зеленський.

Глава держави також розповів, що через постійні обстріли військ РФ у Маріуполі зруйновано практично все – 95-98% всіх будівель: школи, дитячі садочки, житлові квартали, заводи, набережна.

– Все. Якщо 3-4% чогось живого там залишилося, це максимум, – заявив він.

Зеленський уточнив, що російські загарбники бомбардують місто з літаків, з артилерії та здійснюють ракетні удари. Як зазначив президент, війська РФ стріляють по всьому місту, і тому велика кількість людей бояться навіть виходити з укриттів.

Зеленський також поінформував, що наразі українські війська не мають змогу деблокувати місто.

Щодо нашої армії, пройти ці окуповані 120 км сьогодні нам не дає техніка РФ, щоб дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Ми на сьогодні зробити цього не можемо.

Гуманітарні коридори – ми домовляємося і відкриваємо, і деякі люди звідти виїжджають. Але ті тисячі, про які я вам сказав, вони поки що заблоковані, й поки що РФ не дає цим людям можливості вийти з цього полону, – наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував звернення українських військових, заблокованих на заводі Азовсталь, що на порятунок людей звідти є лічені дні чи години.

– Те, що йдеться про години, – це правда, тому що ми не знаємо, скільки годин або скільки днів вони можуть там протриматися, – заявив Зеленський.

Глава держави також поінформував, що частина жителів Маріуполя депортовані на непідконтрольні Україні території або ж на територію РФ. Їх вивезли російські військові, і згодом ці люди зникли.

– Всі ці тисячі людей зникли – всі діти, всі дорослі. Вони всі зникли. Вони зараз знаходяться в різних містах, у таборах спеціальних на російській території, а дехто просто зник. На сьогодні від 3,5 до 5 тис. дітей, які вирушили в той бік, зникли. Безвісти зникли діти. Це страшна трагедія, – поінформував Зеленський.

Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до РФ з вимогою терміново відкрити гуманітарний коридор із металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі. Вона поінформувала, що на Азовсталі зараз знаходяться близько 1 000 цивільних та 500 поранених військових.

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Фото: Офіс президента

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