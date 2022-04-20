Командир 36 бригады морской пехоты Сергей Волына, защищающей Азовсталь в заблокированном Мариуполе, обратился к мировым лидерам. Он просит вывезти гражданских и военных с завода на территорию третьего государства.

По словам Волыны, на спасение людей с разбомбленного завода Азовсталь есть считанные дни или часы. Речь идет, в частности, о 500 раненых бойцах и нескольких сотнях гражданских.

— Это наше обращение к миру. Оно может быть последним. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Группировка противника в десятки раз превышает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в группировках, которые действуют на суше, в технике и танках, — рассказал он.

Командир утверждает, что украинские бойцы ведут оборону на одном объекте — на заводе Азовсталь. Там находятся и защитники Мариуполя, и сотни гражданских, в том числе женщины и дети. По его словам, на заводе также более 500 раненых бойцов.

— Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру extraction и вывезти нас на территорию третьего государства, — призвал Волына.

Экстракция – тактика перемещения военных и гражданских из враждебной среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.

18 апреля командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что сотни гражданских находятся на Азовстали в заблокированном Мариуполе. Российско-оккупационные войска, зная, что там гражданские, сознательно сбрасывают на завод авиационные противобункерные бомбы, обстреливают комбинат ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе и с кораблей.

Мариуполь уже более месяца заблокирован российскими войсками. РФ неоднократно призывала украинских бойцов сложить оружие, но они отказываются от капитуляции и продолжают оборону.

Источник: Сергей Волина