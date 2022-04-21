Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук требует от РФ срочно открыть гуманитарный коридор с металлургического завода Азовсталь в Мариуполе (Донецкая область).

Город с начала марта находится в окружении войск РФ. Как отметила Верещук, на заводе Азовсталь, кроме украинских военных, находятся около 1 000 мирных граждан.

– Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината Азовсталь! Там находятся около 1 000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить с Азовстали сегодня! – подчеркнула Верещук.

Она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас все свои гуманитарные усилия на Азовстали.

– Сейчас это ключевая точка и ключевой момент гуманитарных усилий! – отметила Верещук.

Как известно, в течение последних дней российские захватчики наносили удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь.

Согласно перехваченным Службой безопасности Украины переговорам российских оккупантов, РФ решила полностью уничтожить завод (“сравнять все с землей”).

19 апреля в полку Азов сообщили, что завод Азовсталь разбомблен и уничтожен почти полностью. В то же время под завалами находятся очень много людей.

Сегодня в пресс-службе Кремля обнародовали разговор Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время которого хозяин Кремля приказал отменить штурм промышленной зоны Мариуполя (завода Азовсталь), а вместо этого взять ее в осаду.