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Факти / Україна

На Харківщині зафіксували близько 50 російських обстрілів із артилерії та РСЗВ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
На Харківщині зафіксували близько 50 російських обстрілів із артилерії та РСЗВ

Російські війська проводили артилерійські обстріли по Харкову та області протягом 21 квітня. Так, сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, унаслідок влучання снаряду в автомобіль двоє цивільних загинули на місці. А в Харкові та районі за добу дві людини отримали поранення.

– Наші Збройні Сили України тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку, – додав голова ОВА.

Також Синєгубов стверджує, що протиповітряна оборона ЗСУ за 21 квітня знищила два ворожі літаки — Су-34 та Су-35, — а також збила безпілотник російських загарбників.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 58-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

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