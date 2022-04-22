Російські війська проводили артилерійські обстріли по Харкову та області протягом 21 квітня. Так, сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, унаслідок влучання снаряду в автомобіль двоє цивільних загинули на місці. А в Харкові та районі за добу дві людини отримали поранення.

– Наші Збройні Сили України тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку, – додав голова ОВА.

Також Синєгубов стверджує, що протиповітряна оборона ЗСУ за 21 квітня знищила два ворожі літаки — Су-34 та Су-35, — а також збила безпілотник російських загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 58-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олег Синєгубов