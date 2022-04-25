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Факты / Украина

На Донбассе ВСУ отбили 7 атак и уничтожили 62 единицы техники оккупантов — Генштаб

Марта Бондаренко редактор ленты
На Донбассе ВСУ отбили 7 атак и уничтожили 62 единицы техники оккупантов — Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли врагу немалые потери как в живой силе, так и уничтожили немало техники.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Только на территории Донецкой и Луганской областей наши воины отразили семь атак российских оккупантов, уничтожили 13 танков, три артиллерийских системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика.

Кроме того, на Донбассе подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

По данным Генштаба, враг не оставляет попыток наступать на восточном направлении, потому что пытается получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить себе сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.

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На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался идти в наступление, однако успеха не имел. Также вражеская армия обстреливала населенные пункты Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

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Источник: Генштаб ВСУ

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