За минулу добу Збройні сили України завдали ворогу чималих втрат як у живій силі, так і знищили чимало техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Лише на території Донецької та Луганської областей наші воїни відбили сім атак російських окупантів, знищили 13 танків, три артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і чотири паливозаправники.

Крім того, на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони збили три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

За даними Генштабу, ворог не полишає спроб наступати на східному напрямку, адже намагається отримати повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити собі сухопутний шляхц між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.

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Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкіне російські окупанти продовжують обстрілювати зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався йди в наступ, проте успіху не мав. Також ворожа армі обстрілювала населені пункти Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.