Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна смогла полностью выйти из любой формы газовой зависимости от Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице канцелярии премьера в социальной сети Twitter в среду, 27 апреля.

– С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство, – рассказал глава польского правительства.

Напомним, ранее Газпром прекратил поставки газа в Польшу вопреки действующему контракту, потому что власти страны отказались платить в рублях, как того незаконно потребовал Кремль.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Польша, как и Болгария, которая столкнулась с той же проблемой в связи с действиями РФ, получила газ от соседних стран.

До этого Польша предложила обложить энергоносители из России дополнительными налогами. Там отметили, что это должно стимулировать страны ЕС полностью отказаться от нефти и газа из России.