После прекращения поставок из РФ: Польша и Болгария получают газ от соседей по ЕС

После того, как Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию, эти страны получают голубое топливо от своих соседей по ЕС.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что комиссия позаботится о том, чтобы решение Газпрома оказало минимально возможное влияние на потребителей в ЕС.

We will ensure that Gazprom’s decision has the least possible impact on EU consumers.⁰ ???????????????? are now receiving gas from their EU neighbors. @EU_Commission will also intensify its work with the regional groups of Member States that can provide immediate solidarity to each other. pic.twitter.com/6Pc7yGkzOQ

Урсула фон дер Ляйен добавила, что план REPowerEU поможет снизить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива еще в этом году. Еврокомиссия представит свои наработки в середине мая.

Today Putin once again failed, in this attempt to sow division between Europeans.

The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end.

We are determined to make this happen as soon as possible.

Europe is moving forward on energy. pic.twitter.com/kZcBWbtNxU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022