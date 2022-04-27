После прекращения поставок из РФ: Польша и Болгария получают газ от соседей по ЕС

После того, как Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию, эти страны получают голубое топливо от своих соседей по ЕС.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что комиссия позаботится о том, чтобы решение Газпрома оказало минимально возможное влияние на потребителей в ЕС.

– Еврокомиссия также активизирует свою работу с региональными группами государств-членов ЕС, которые могут обеспечить немедленную сплоченность друг для друга, – отметила она.

We will ensure that Gazprom’s decision has the least possible impact on EU consumers.⁰

???????????????? are now receiving gas from their EU neighbors.

@EU_Commission will also intensify its work with the regional groups of Member States that can provide immediate solidarity to each other. pic.twitter.com/6Pc7yGkzOQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Урсула фон дер Ляйен добавила, что план REPowerEU поможет снизить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива еще в этом году. Еврокомиссия представит свои наработки в середине мая.

— Сегодня Путин в очередной раз потерпел неудачу в этой попытке посеять раскол между европейцами. Эпоха российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу, — сообщила она.

Today Putin once again failed, in this attempt to sow division between Europeans. The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end. We are determined to make this happen as soon as possible. Europe is moving forward on energy. pic.twitter.com/kZcBWbtNxU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

26 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом. Утром 27 апреля Россия приостановила поставки газа в Болгарию. Причиной этого решения назвали то, что болгарская компания Булгаргаз отказалась платить за голубое топливо в рублях.

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В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставку природного газа с так называемыми недружественными странами.

Оплату за поставку голубого топлива для стран, которые ввели санкции против РФ из-за полномасштабной войны против Украины, перевели в рубли.