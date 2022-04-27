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Факты / Мир

После прекращения поставок из РФ: Польша и Болгария получают газ от соседей по ЕС

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Урсула фон дер Ляєн

После того, как Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию, эти страны получают голубое топливо от своих соседей по ЕС.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что комиссия позаботится о том, чтобы решение Газпрома оказало минимально возможное влияние на потребителей в ЕС.

– Еврокомиссия также активизирует свою работу с региональными группами государств-членов ЕС, которые могут обеспечить немедленную сплоченность друг для друга, – отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что план REPowerEU поможет снизить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива еще в этом году. Еврокомиссия представит свои наработки в середине мая.

— Сегодня Путин в очередной раз потерпел неудачу в этой попытке посеять раскол между европейцами. Эпоха российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу, — сообщила она.

26 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом. Утром 27 апреля Россия приостановила поставки газа в Болгарию. Причиной этого решения назвали то, что болгарская компания Булгаргаз отказалась платить за голубое топливо в рублях.

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В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставку природного газа с так называемыми недружественными странами.

Оплату за поставку голубого топлива для стран, которые ввели санкции против РФ из-за полномасштабной войны против Украины, перевели в рубли.

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Фото: Getty Images

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