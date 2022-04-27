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Факты / Украина

В Украине – уникальная ситуация: впервые прокурор МКС приехал до окончания войны

Валентина Летяк редактор ленты
В Украине – уникальная ситуация: впервые прокурор МКС приехал до окончания войны

Украина стала первой страной в мире, куда прокурор Международного уголовного суда приехал для фиксации военных преступлений еще до завершения конфликта.

Об этом заявила исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

– В Украине сейчас уникальная ситуация. Как правило, Международный уголовный суд после окончания конфликта еще долго определяет, есть ли признаки преступлений или нет, и только потом приезжает. А Украина – первая страна, куда международный прокурор приехал, пока конфликт еще продолжается. Они уже здесь работают, – подчеркнула она.

На днях, тоже впервые в истории, к совместной следственной группе по расследованию преступлений РФ в Украине присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда.

Также участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств.

Если вы стали свидетелем военных преступлений, их нужно зафиксировать, чтобы они стали убедительным аргументом в будущих судебных разбирательствах на международном уровне.

Куда обратиться с доказательствами преступлений РФ в Украине – читайте на Фактах ICTV.

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Источник: Platfor.ma

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Фото: Getty Images

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