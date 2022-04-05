Что нужно делать, как грамотно поступить, чтобы свидетельства человека, ставшего очевидцем военного преступления, стали веским и убедительным аргументом в предстоящих судебных разбирательствах на международном уровне. Об этом в объединенном эфире украинских телеканалов рассказала глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

— Прежде всего нужно определиться, свидетель хочет сам документировать свои доказательства, или же предпочитает найти людей, органы, институции, которые занимаются этим профессионально либо в силу волонтерской работы, — отмечает эксперт.

По ее словам, сегодня общественная организация Евромайдан SOS объявила набор волонтеров для документирования свидетельств очевидцев или жертв военных преступлений. Все, кто готов научиться грамотно фиксировать свидетельства по упрощенной методологии, могут связаться с ОО Евромайдан SOS посредством ее официальных страниц в Facebook или Twitter. Или же написать на почту, адрес которой легко выдает Google-поиск.

Кроме того, предоставить доказательства военных преступлений можно в органы государственной власти, которые сейчас наделены полномочиями расследовать такие обращения.

Будет уместно просто связаться с Национальной полицией по номеру 102.

Александра Матвийчук акцентировала на необходимости сохранять видео- и фотодокументы, чтобы потом их тоже можно было передать. Разумеется, в данном случае речь идет о жителях освобожденных населенных пунктов Киевской области, где люди уже не подвержены опасности, что на их мобильных телефонах враг обнаружит такие разоблачающие изображения.

По словам Александры Матвийчук, украинские правозащитные организации, такие как ОО Евромайдан SOS, а также соответствующие государственные органы сотрудничают с Международным уголовным судом, который уже создал портал, через который можно подавать материалы, разоблачающие зверства российских оккупантов в Украине.

Правда, пока непонятно, какой именно алгоритм расследования изберет Международный уголовный суд: будет рассматривать все преступления, происходившие на территории Украины, или сконцентрируется на каких-то конкретных аспектах. Поэтому сегодня очень важно тщательно и грамотно собирать и документировать все свидетельства, которые в будущем помогут призвать преступников в ответственности.

По мнению Александры Матвийчук, то, что случилось в Гостомеле, Буче, Ирпене и других украинских населенных пунктах, которые находились под российской оккупацией, не нужно сравнивать, например, с чешской Сребреницей. Потому что украинская трагедия страшна сама по себе, и не нуждается в усилении какими бы то ни было сравнениями. Это самодостаточное военное преступление, которое найдет свою историческую и международную квалификацию.

Напомним, президент Украины анонсировал создание при участии украинских и международных специалистов международного гибридного трибунала — структуры, которая должна охватить все преступления, произошедшие в Украине в результате российской агрессии.