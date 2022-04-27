В Україні – унікальна ситуація: вперше прокурор МКС приїхав до закінчення війни

Україна стала першою країною у світі, куди прокурор Міжнародного кримінального суду приїхав для фіксації воєнних злочинів ще до завершення конфлікту.

Про це заявила виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

– В Україні зараз унікальна ситуація. Як правило, Міжнародний кримінальний суд після закінчення конфлікту ще довго визначає, чи там є ознаки злочинів чи ні, і тільки потім приїжджає. А Україна – перша країна, куди міжнародний прокурор приїхав, поки конфлікт ще триває. Вони вже тут працюють, – наголосила вона.

Днями, теж уперше в історії, до спільної слідчої групи з розслідування злочинів РФ в Україні долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Також учасником групи наразі є Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав.

Якщо ви стали свідком воєнних злочинів, їх треба зафіксувати, щоб вони стала переконливим аргументом в майбутніх судових розглядах на міжнародному рівні.

Куди звернутися з доказами таких злочинів РФ в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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Джерело: Platfor.ma