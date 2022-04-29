Рядом с вооружением, которое получит Украина, РФ делать нечего: Чернев о ленд-лизе для Украины

28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз для Украины. За законопроект проголосовали 417 конгрессменов.

Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Программа заработает только после этого. Ожидается, что закон о ленд-лизе значительно ускорит поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в комментарии Фактам ICTV рассказал, что предусматривает программа, почему она важна и чем грозит российской захватнической армии, которая вторглась в Украину.

Прежде всего он объяснил, что ленд-лиз – это рамочный документ. Он уменьшает бюрократические процедуры, которые существуют для поставки оружия. Кроме того, благодаря этому плану у Украины будет возможность получить не только военную помощь, которую согласовал условно Белый дом, или которая есть на складах, но и фактически то, что может быть изготовлено именно под нас.

— Это рамочный документ, в котором прописаны сроки поставки оружия (2022-2023 год), и территория, куда его будут поставлять (Украина). Но он также предусматривает, что в случае наступления или нападения на Восточную Европу для нее будут те же условия поставки вооружения, — добавил Чернев.

По его мнению, именно сопротивление украинской армии и всего украинского народа подтолкнуло США и другие страны к предоставлению Украине тяжелого вооружения. Немалую роль в этом могло сыграть и то, что весь мир увидел последствия зверств российских оккупантов в Буче. Это доказало, что Россию беспокоило не расширение НАТО за счет Украины в будущем, а уничтожение украинского народа.

В целом за счет ленд-лиза Украина рассчитывает получить тяжелое вооружение. По словам Егора Чернева, в этом аспекте главное – это артиллерия, системы залпового огня и прежде всего так называемая дальнобойная артиллерия.

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— Современные войны – дистанционные. Это не о танковых атаках, как пытается делать РФ, которая еще воюет по стандартам 80-х годов. Сейчас основное — это дальнобойная артиллерия, которая позволит нам “накрывать” оккупантов и их тылы на расстоянии. Благодаря этому наши Вооруженные силы смогут продвигаться даже не на танках, а на легкой бронированной технике, поскольку все будет выбито артиллерией, — объяснил он.

По программе ленд-лиза может поставляться довольно много разного вооружения, которое необходимо для Украины, в том числе и самолеты. Поэтому Егор Чернев надеется, что их мы тоже сможем получить.

Но он отметил, что здесь речь не идет о современных истребителях-бомбардировщиках F-35. Но, возможно, хотя бы F-15 и F-16, которые находятся на складах вооруженных сил США, могут быть нам предоставлены. Хотя стоит понимать, что в таком случае нужно время для тренировки наших пилотов, которым придется переучиваться.

– Российская Федерация понимает, что чем дальше, тем меньше у них шансов продержаться хотя бы на тех рубежах, которые они удерживают по состоянию на сегодняшний день. Поскольку рядом с вооружением, которое будет получать Украина, российскому вооружению делать нечего. Ведь даже количество их личного состава и оружия все равно будет технически ниже уровня, чем то, что нам передается, — объяснил глава украинской делегации в ПА НАТО.

Кроме того, Егор Чернев добавил, что сейчас США и Великобритания взяли лидерство на себя во всем геополитическом пространстве западного мира. Они своим примером дают толчок и влияют на другие страны, которые также соглашаются предоставлять помощь Украине и поставлять оружие.

К слову, программа ленд-лиза уже действовала во время Второй мировой войны и помогла странам-союзницам одержать победу над нацистской Германией.

Больше о том, как ленд-лиз сегодня может помочь Украине в войне с Россией – читайте в нашем материале.