Поряд з озброєнням, яке отримає Україна, РФ робити нічого: Чернєв про ленд-ліз для України

28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала ленд-ліз для України. За законопроєкт проголосували 417 конгресменів.

Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден. Програма запрацює на повну тільки після цього. Очікується, що закон про ленд-ліз значно прискорить постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги зі США.

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі Фактам ICTV розповів, що передбачає програма, чому вона важлива та чим загрожує російській загарбницькій армії, яка вторглася в Україну.

Передусім він пояснив, що ленд-ліз – це рамковий документ. Він зменшує бюрократичні процедури, які наразі існують для постачання зброї. Крім того, завдяки цьому плану в України буде можливість отримати не лише військову допомогу, яку погодив умовно Білий дім, або ту, яка є на складах, а й фактично те, що може бути виготовлено саме під нас.

– Це рамковий документ, у якому прописані терміни постачання зброї (2022-2023 рік), і територія, куди її постачатимуть (Україна). Але він також передбачає, що у разі наступу або нападу на Східну Європу для неї будуть та ж самі умови постачання озброєння, – додав Чернєв.

На його думку, саме спротив української армії та всього українського народу підштовхнув США та інші країни до надання Україні важкого озброєння. Чималу роль у цьому могло відіграти і те, що весь світ побачив наслідки звірств російських окупантів у Бучі. Адже це довело, що Росію турбувало не розширення НАТО за рахунок України у майбутньому, а знищення українського народу.

Загалом за рахунок ленд-лізу Україна розраховує отримати важке озброєння. За словами Єгора Чернєва, у цьому аспекті головне – це артилерія, системи залпового вогню і передусім так звана далекобійна артилерія.

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– Сучасні війни – дистанційні. Це не про танкові атаки, як намагається робити РФ, яка ще воює за стандартами 80-х років. Зараз основне – це далекобійна артилерія, яка нам дасть можливість “накривати” окупантів та їхні тили на відстані. Завдяки цьому наші Збройні сили зможуть просуватися навіть не на танках, а на легкій броньованій техніці, оскільки все буде вибито артилерією, – пояснив він.

За програмою ленд-лізу може постачатися досить багато різного озброєння, яке потрібне для України, зокрема і літаки. Тому Єгор Чернєв сподівається, що їх ми також зможемо отримати.

Але він зауважив, що тут не йдеться про сучасні винищувачі-бомбардувальники F-35. Але, можливо, хоча би F-15 та F-16, які є на складах збройних сил США, можуть бути нам надані. Хоча варто розуміти, що у такому разі потрібен буде час для тренування наших пілотів, яким доведеться перевчатися.

– Російська Федерація розуміє, що чим далі, тим менше у них шансів протриматися хоча би на тих рубежах, які вони утримують станом на сьогодні. Оскільки з тим озброєнням, яке отримуватиме Україна, російському озброєнню нічого робити поряд. Адже навіть кількість їхнього особового складу та зброї все одно буде технічно нижчою за рівнем, ніж те, що нам передається, – пояснив голова української делегації у ПА НАТО.

Крім того, Єгор Чернєв додав, що зараз США і Велика Британія взяли лідерство на себе в усьому геополітичному просторі західного світу. Вони своїм прикладом дають поштовх і впливають на інші країни, які також погоджуються надавати допомогу Україні і постачати зброю.

До слова, програма ленд-лізу вже діяла під час Другої світової війни та допомогла країнам-союзницям здобути перемогу над нацистською Німеччиною.

Більше про те, як ленд-ліз сьогодні може допомогти Україні у війні з Росією – читайте у нашому матеріалі.