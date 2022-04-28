Апрель, 27 в 21:35

Австралия выдала более 7 тыс. виз украинцам, желающим покинуть Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

По данным Министерства внутренних дел Австралии, с начала широкомасштабной войны РФ против Украины было зарегистрировано более 3 тыс. прибытий украинцев, въезжающих в Австралию по любому виду виз.

Отмечается, что из 7 тыс. виз, выданных с 23 февраля, большинство виз были временными.

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Временная виза действительна в течение трех лет, что позволяет людям работать, учиться и получать доступ к таким услугам, как Medicare.

Представитель австралийского департамента сообщил, что сотни виз также были выданы гражданам Украины, которые сейчас находятся в других странах за пределами Украины.

– Департамент внутренних дел приоритетно рассматривает заявления на получение виз от граждан Украины, особенно тех, кто имеет связь с Австралией, – сказал представитель AAP.

Сообщается, что Австралия предоставит Украине более тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы, поскольку Россия усиливает наступление на Донбассе.

В рамках пакета военной помощи на сумму $26,7 млн ​​Украина получит шесть буксируемых легких гаубиц M777 вместе с боеприпасами.

Таким образом, вклад Австралии в военную помощь Украине составит $225 млн, еще $65 млн будет предоставлен как гуманитарная помощь, а также более 70 тыс. тонн энергетического угля.

В заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и австралийского министра обороны Питера Даттона говорится, что оборудование обеспечивает дальнейшую поддержку в борьбе с “жестоким, неумолимым и незаконным вторжением России”.

— Правительство Австралии продолжит искать возможности для дальнейшей военной помощи, если оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности вооруженным силам Украины, — сказал Моррисон.

Правительство Австралии снова заявило о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины.

– Австралия выступает на стороне народа Украины и снова призывает Россию прекратить неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину, – говорится в сообщении.

Новый пакет мер поддержки был принят после того, как представители Австралии приняли участие во встрече, организованной министром обороны США Ллойдом Остином, посвященной ответным мероприятиям по Украине.

Отмечается, что Австралия была одной из 40 стран, присутствовавших на встрече на американской авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля, где Ллойд Остин пообещал дополнительную военную поддержку Украине.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил необходимость отправки большего количества военного оборудования в осажденную страну.

Ранее сообщалось, что Австралия передала Украине свои бронеавтомобили Bushmaster. Факты ICTV рассказывали о характеристиках бронированной транспортной техники.

Источник: aapnews