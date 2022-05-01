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Факты / Украина

Оккупанты вывезли из Украины несколько сотен тысяч тонн зерна — Минагрополитики

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты вывезли из Украины несколько сотен тысяч тонн зерна — Минагрополитики

На сегодняшний день российские захватчики уже украли несколько сотен тысяч тонн украинского зерна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, зафиксированы факты, что уже несколько сотен тысяч тонн зерновых вывезли из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Это зерно в первую очередь предназначалось для посевных работ, а также для переработки в муку.

На вышеперечисленных территориях, по словам Тараса Высоцкого, сосредоточено 1,5 тонны зерновых.

— Россияне используют тактику начала 20 века — с воровством зерна и вывозом его из Украины… На этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпекания хлеба), находится около полутора миллионов тонн зерновых. Это существенный запас, – подчеркнул первый замминистра.

Стоимость похищенного зерна достигает сотен миллионов долларов, и есть риск того, что хлеб просто вывезут в РФ.

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По словам Высоцкого, в некоторых регионах РФ есть дефицит овощей, потому может произойти так, что на территории Херсонской области проведут полевые работы, а затем урожай просто вывезут в Россию.

Ранее МИД Украины назвал действия российских захватчиков, отбирающих урожай у фермеров и вывозящих его в Россию, продолжением преступной политики советской власти.

Оккупанты блокируют отгрузку зерна из украинских портов и минуют судоходные пути. Все это, по словам МИД, чревато продовольственной безопасностью мира.

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