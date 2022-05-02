Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) попереджає, що майже 4,5 млн тонн зерна перебуває в українських портах і на суднах, і через військові дії зерно неможливо експортувати.

Про це повідомив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН у Німеччині Мартін Фрік.

За його словами, зерно, що застрягло в українських портах, серйозно вплинуло на здатність ООН доставляти гуманітарну допомогу країнам по всьому світу.

– Нині майже 4,5 млн тонн зерна застрягло в українських портах та на суднах і не може бути використано, – сказав Мартін Фрік.

Експорт продовольства практично неможливий, оскільки українські порти та морські шляхи в Україну недоступні через російське воєнне вторгнення.

Україна є одним із найбільших у світі виробників пшениці, а також великим виробником кукурудзи.

– Багато країн залежать від дешевої пшениці з України. Зерно також має важливе значення для глобальної продовольчої допомоги. Українська їжа терміново потрібна світові, – сказав Фрік.

Він додав, що голод не має бути зброєю.

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За словами директора ВПП ООН у Німеччині, на сьогодні ВПП надала продовольчу допомогу приблизно 2,5 млн українців, більшість із яких у самій Україні та кілька сотень тисяч у Молдові.

Раніше МЗС України назвало дії російських загарбників, які відбирають урожай у фермерів та вивозять його до Росії, продовженням злочинної політики радянської влади.

Джерело: DPA