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Факты / Украина

Россия будет платить репарации: Зеленский оценил восстановление Украины в $600 млрд

Илья Нежигай редактор ленты
Россия будет платить репарации: Зеленский оценил восстановление Украины в $600 млрд

Для восстановления Украины потребуется более $600 млрд, потому России придется выплачивать репарации.

Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Совета генеральных директоров в Лондоне.

— Они сами все разрушили… Вам кажется, что у вас есть бизнес с Россией… выгодный бизнес, но однажды вы просыпаетесь и видите, что в вашу сторону летит ракета из России, и все меняется, — сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия должна сыграть свою роль в восстановлении Украины, в то время как для этого необходима поддержка всей Европы и Запада.

— Мы боремся с Россией, но мы также боремся за ценности всего цивилизованного мира, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Зеленский также оценил стоимость, которая потребуется для восстановления Украины.

По его словам, для восстановления экономики и инфраструктуры Украины потребуются сотни миллиардов долларов, назвав приблизительную сумму в $600 млрд.

— Я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро, и Украина будет красивее, чем раньше, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал о невыразимых разрушениях в городе Мариуполе, который был в значительной степени разрушен в результате российской осады.

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Владимир Зеленский также призвал мировые корпорации расширить экономическую изоляцию России инвестициями в экономику Украины, когда страна будет восстанавливаться после войны.

— Вы получите доступ к нашей стране, к нашему 40-миллионному рынку, — сказал Владимир Зеленский, предлагая благоприятные инвестиционные условия для компаний.

Успех Украины в войне идет на пользу этим компаниям, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил, что Украина может стать первой страной мира, которая получит репарации за ущерб экологии.

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Источник: The Washington Post

Фото: Офис президента

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