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Факты / Украина

Украина может стать первой страной мира, которая получит репарации за ущерб экологии

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
рятувальник

В Украине разрабатывают механизм, который позволяет взыскать с Российской Федерации репарации за причинение вреда ее природе.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире информационного телемарафона.

— В мировой практике почти нет примеров получения убытков за ущерб окружающей среде в результате военных действий. Мы нарабатываем механизмы в рамках общего кейса Кабмина, чтобы стать первой страной, которая получит возмещение убытков, – сказал он.

По предварительным подсчетам, Россия уже нанесла экологической системе Украины ущерб на сотни миллионов гривен. Это вред атмосферному воздуху, почвам, объектам природно-заповедного фонда, флоре-фауне.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина уже зафиксировала более 100 случаев экоцида со стороны российских захватчиков. На базе Государственной экологической инспекции работает соответствующий штаб, целью которого является фиксация таких преступлений, в частности расчет убытков.

Стрелец уточнил, что до освобождения Чернобыльской зоны от захватчиков, они контролировали свыше 25% всех заповедных объектов Украины, включая Чернобыльский биосферный заповедник, расположенный на территории 220 тыс. га, несколько заповедников и национальных парков в Херсонской области.

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Фото: Depositphotos

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