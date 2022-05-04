Для відновлення України потрібно понад $600 млрд, тому Росії доведеться виплачувати репарації.

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Ради генеральних директорів у Лондоні.

– Вони самі все зруйнували… Вам здається, що у вас є бізнес із Росією… вигідний бізнес, але одного разу ви прокидаєтеся і бачите, що у ваш бік летить ракета з Росії, і все змінюється, – сказав президент України.

Він додав, що Росія має відіграти свою роль у відновленні України, тоді як для цього потрібна підтримка усієї Європи та Заходу.

– Ми боремося з Росією, але ми також боремося за цінності всього цивілізованого світу, – сказав Володимир Зеленський.

Президент Зеленський також оцінив вартість, яка буде потрібна для відновлення України.

За його словами, для відновлення економіки та інфраструктури України знадобляться сотні мільярдів доларів, назвавши приблизну суму $600 млрд.

– Я впевнений, що після перемоги ми зробимо все досить швидко, і Україна буде гарнішою, ніж раніше, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер розповів про невимовні руйнування у місті Маріуполі, яке було значною мірою зруйновано внаслідок російської облоги.

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Володимир Зеленський також закликав світові корпорації розширити економічну ізоляцію Росії інвестиціями в економіку України, коли країна відновлюватиметься після війни.

– Ви отримаєте доступ до нашої країни, до нашого 40-мільйонного ринку, – сказав Володимир Зеленський, пропонуючи сприятливі інвестиційні умови для компаній.

Успіх України у війні йде на користь цим компаніям, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше виконуючий обов’язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду екології.