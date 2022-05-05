Май, 05 в 17:00

Из-за обстрелов российских войск в Киеве повреждены более 200 жилых домов, а также десятки детсадов и школ.

Об этом рассказал сегодня на брифинге первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

– В столице из-за обстрелов повреждено более 200 жилых домов. Также разрушения получили 30 детсадов, 46 школ и более 70 объектов другой городской инфраструктуры, — отметил он.

По словам Поворозника, городские власти уже заканчивают обследование этих объектов и разрабатывают сметы для их восстановления. В планах власти – завершить все работы до конца года.

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Средства на восстановление разрушенной инфраструктуры планируют привлечь из трех источников: государственного бюджета, городского бюджета и от меценатов.

– Включаются те дома, которые пострадали больше всего. Есть сегодня диалог с правительством о выделении средств из государственного бюджета. Город также не останется в стороне, выделит средства из городского бюджета. Мы также надеемся на меценатов, чтобы эту работу сделать в этом году оперативно и качественно, – заявил Поворозник.

Он проинформировал, что на сегодняшний день в Киеве остаются около 2,2 млн человек.

В городе работает коммунальный транспорт, аптеки, банки, заправки, станции техобслуживания, заведения бытового обслуживания, кафе, магазины, медицинские учреждения, предприятия, которые предоставляют жилые и коммунальные услуги.

В настоящее время для автомобильного сообщения работают три моста – Дарницкий, Северный и Южный. А мост Метро работает для линии метрополитена.

Как известно, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Одна из ракет попала в жилой дом в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела пострадали 10 человек, четверо из них были госпитализированы.

Во время этого обстрела погибла Вера Гирич – журналист и продюсер Радио Свобода.